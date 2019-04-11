Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы», которая изначально имела целью снятие санкционного давления с Российской Федерации.

Об этом сообщает Европейская правда.

За данное решение проголосовали 105 членов ПАСЕ, 30 – против, 16 воздержались.

Доклад и проект этого решения готовил пророссийский депутат от Нидерландов Тини Кокс. Однако при подготовке документа к голосованию удалось убрать из текста ключевые опасные нормы.

Как сообщалось, изначально предлагалось предложить новый сложный механизм введения санкций, отменив существующую санкционную процедуру. Но в принятом документе говорится о том, что новая громоздкая процедура будет создана в дополнение к существующей, нынешнее право ПАСЕ самостоятельно налагать санкции на Россию остается без изменений.

В соответствии с принятым решением, дополнительную санкционную процедуру можно будет применять для введения жестких санкций против государства-члена СЕ, включая рекомендации о выходе этого государства из Совета Европы. В решение подчеркивается, что оно вызвано ситуацией, которую создала Россия после аннексии Крыма и нападения на Донбасс, поэтому эта процедура может быть введена также против РФ.

Решение об этих жестких санкциях должно быть принято по совместному решению ПАСЕ, Комитета министров и генерального секретаря Совета Европы.

Напомним, 8 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что ни одним документом, который может быть принят на весенней сессии ПАСЕ, прямо не предусмотрено возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи.