Международный Комитет Красного Креста направил очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины утром в субботу, 13 апреля.
Как отметили пограничники, через контрольный пункт Новотроицкое на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарную помощь со строительными материалами и гигиеническими наборами весом 73 тонны.
Напомним, неделю назад Красный Крест отправил на Донбасс 160 тонн гуманитарной помощи.
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