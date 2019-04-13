В Украине новью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы будет заморозки 0…5°С (и уровень опасности, желтый). А в понедельник, 15 апреля, в Ровенской, Волынской и Житомирской областях в воздухе ожидаются сильные заморозки 0…3°С (и уровень опасности, оранжевый).

Выходные в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге страны будет теплее.