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Облгазы «Региональной газовой компании» бизнесмена Дмитрия Фирташа продолжают присылать украинцам платежки с доначислением лишних объемов потребленного природного газа.

Об этом сообщается на странице НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.

«Облгазы фирташевской группы РГК продолжают нагло и цинично обворовывать своих клиентов - бытовых потребителей. Частные компании полностью игнорируют решение НКРЭКУ, которая регулирует их деятельность. Как результат, украинцы снова получили платежки с «газовыми коэффициентами», - говорится в сообщении.

«Очевидно, мизерные штрафы НКРЭКУ совсем не пугают облгазы, поскольку с креативных платежек они получают значительно больше. И риск заплатить 850 тыс. грн штрафа за возможность в дальнейшем сдирать с людей десятки миллионов их не останавливает», - добавили в НАК.

В компании напомнили, что украинцы получили непонятные доначисления в платежках и начали жаловаться регулятору. Нацкомиссия в результате запретила применять «газовые коэффициенты». Но облгазы и газзбуты игнорируют запрет Нацкомиссии и продолжают незаконно доначислять потребителям дополнительные объемы газа. Поэтому регулятор инициирует внеплановые проверки облгазов за «приведение к стандартным условиям».

Проверки показали нарушения со стороны частных поставщиков газа, и Нацкомиссия оштрафовала 17 облгазов на 850 тыс. грн, а 18 облгазов обязала провести перерасчет всем потребителям, у которых были подобные доначисления.

«Но частные компании решили судиться с НКРЭКУ за право сдирать с украинцев дополнительные средства, выставлять незаконные доначисления в платежках. Судебные процессы продолжаются», - отметили в НАК.

Инструкция для потребителя. Если вам не был сделан перерасчет, или вы снова получили платежку с коэффициентом, необходимо обратиться с жалобой в НКРЭКУ. Форму жалобы можно скачать здесь: https://gazpravda.com.ua/blanki (третий этап раздела. Название: Жалоба в НКРЭКУ (о непроведении пересчета в связи с приведением к стандартным условиям).
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