В связи с демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода с 13 до 20 апреля будет частично ограничено движение транспорта через проспект Победы, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области, а ночью на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля – ограничение движения с 23:00 до 06:00 следующего дня.

КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.