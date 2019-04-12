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Вчера, 11 апреля, на неподконтрольной правительству Украины территории при пересечении линии разграничения в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» умер пожилой мужчина, сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные Украинской стороны СЦКК.

В 15:35 старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины 1936 г.р., срочно вызвал автомобиль скорой помощи.

Около 16:00 скорая помощь прибыла к месту нахождения пострадавшего. К сожалению, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт.

Родственники умершего сообщили, что тело заберут для захоронения на временно оккупированной территории (умерший линию разграничения не пересекал).

Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационных властей и сообщает, что указанный случай произошел в результате создания длинных очередей представителями незаконных вооруженных формирований РФ для мирных жителей во время пересечения линии разграничения, что практически делает невозможным предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи наиболее незащищенным слоям населения и приводит к смерти.

Напомним, 15 марта на линии разграничения на Донбассе со стороны оккупантов напортив КПВВ «Новотроицкое» умерли двое мужчин.
ForUm

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