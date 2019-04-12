Оболонский районный суд Киева 12 апреля постановил объявить в розыск капитана керченского судна «Норд» Владимира Горбенко.

После того, как Горбенко снова не явился на судебное заседание, представитель Прокуратуры АРК попросил суд приостановить дело и объявить в розыск капитана керченского судна «Норд», сообщает Крым.Реалии.

Прокурор предоставил суду ответ СБУ на запрос Прокуратуры АРК, в котором сообщается, что Горбенко не смогли доставить на судебное заседание путем принудительного привода​, поскольку тот находится в аннексированном Крыму.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против ходатайства обвинения, заявив, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.

Судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов принял сторону обвинения, объявил Владимира Горбенко в розыск и приостановил дело.

Напомним, об исчезновении капитана крымского судна «Норд» Владимира Горбенко, обвиняемого украинским следствием в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма, заявили его адвокаты. Место его пребывания было неизвестно с 26 января.

Полиция объявила Горбенко в розыск.

Позже стало известно, что Горбенко вернулся в аннексированный Россией Крым.