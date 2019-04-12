Украинское телевидение и радио вернулось на территорию Луганской области. Об этом стало известно во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики 10 апреля, сообщает LIGA.net.

«Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганской области, в том числе и оккупированной части», - подтвердил информацию и.о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.

Наполним, 25 марта правительство приняло постановление по которому запрещено отключать от электропитания стратегические объекты, к которым относятся вышки РРТ.

Причиной отключения стала задолженность концерна, которому принадлежат РРТ-телевышки перед поставщиком энергии ООО «Енера Схід».

По состоянию на 1 марта сумма долга составляла около 1,2 млн.гривен. Долг госкомпании остается непогашенным.

4 апреля шесть районов Луганской области были лишены доступа к эфирному телерадиовещанию.