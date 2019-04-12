также в разделеОбщество
На Виннитчине задержали коммерсантов, финансировавших боевиков 11
Итальянское информагентство: Правительство Украины запретило все прямые рейсы в Россию 13
Генерал СБУ: Медведчук не сотрудничал со Службой безопасности Украины 18
На Харьковщине госисполнителя поймали на взятке 10
Прокуратура собрала данные правоохранителей, работавших в Крыму на момент оккупации 14
В РФ объявили в розыск Гриценко 63
Гройсман призвал полицию класть рейдеров лицом в пол 19
СБУ задержала агитатора, работавшего на спецслужбы РФ 48
СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту 14
САП отвергла обвинения НАБУ в саботаже дела о хищениях в оборонке 22
Гендиректор «1+1» намерен подать в суд на Порошенко 856
11 апреля. Картина дня 29
В Украине временно перестанут выдавать биометрические паспорта 77
В Миноброны рассказали, сколько в этом году выделят на военную технику 17
Украина и Беларусь проводят демаркацию границы в зоне отчуждения 53
В ВР поддержали увеличение штрафов за езду без ремней безопасности 46
НАБУ: САП саботирует расследование о коррупции в Укроборонпроме 46
У Зеленского прокомментировали вероятность переговоров с «Л/ДНР» 92

Украинское телевидение и радио вернулось на территорию Луганской области. Об этом стало известно во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики 10 апреля, сообщает LIGA.net

«Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганской области, в том числе и оккупированной части», - подтвердил информацию и.о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь. 

Наполним, 25 марта правительство приняло постановление по которому запрещено отключать от электропитания стратегические объекты, к которым относятся вышки РРТ.

Причиной отключения стала задолженность концерна, которому принадлежат РРТ-телевышки перед поставщиком энергии ООО «Енера Схід».

По состоянию на 1 марта сумма долга составляла около 1,2 млн.гривен. Долг госкомпании остается непогашенным.

4 апреля шесть районов Луганской области были лишены доступа к эфирному телерадиовещанию.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги