Украинское телевидение и радио вернулось на территорию Луганской области. Об этом стало известно во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики 10 апреля, сообщает LIGA.net.
«Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганской области, в том числе и оккупированной части», - подтвердил информацию и.о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.
Наполним, 25 марта правительство приняло постановление по которому запрещено отключать от электропитания стратегические объекты, к которым относятся вышки РРТ.
Причиной отключения стала задолженность концерна, которому принадлежат РРТ-телевышки перед поставщиком энергии ООО «Енера Схід».
По состоянию на 1 марта сумма долга составляла около 1,2 млн.гривен. Долг госкомпании остается непогашенным.
4 апреля шесть районов Луганской области были лишены доступа к эфирному телерадиовещанию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время