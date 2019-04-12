Средняя цена импортного природного газа в марте 2019 года составила 263,13 доллара за 1 тысячу кубометров, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Государственной фискальной службой Украины рассчитана средняя стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2019 года, которая составляет 7 005,48 гривни, или 263,13 доллара, за 1 тысячу кубометров», - говорится в сообщении.

Отметим, что средняя цена газа в марте на 10% меньше, чем в феврале – 291 долл. за 1 тыс. кубометров.