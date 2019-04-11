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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная полиция перед вторым туром выборов президента Украины усилила охрану кандидата Владимира Зеленского.

Об этом глава МВД сказал в комментарии УНИАН.

«Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану», - заявил Аваков.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к Министерству внутренних дел Украины относительно предоставления ему охраны перед вторым туром выборов.


 
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