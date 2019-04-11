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10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом три раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Также враг обстреливал военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции ВСУ семь раз: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Опытное; из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь; из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Каменка; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь; из стрелкового оружия – в районе Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял позиции ВСУ: из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты - вблизи села Новозвановка; из стрелкового оружия - у населенного пункта Станица Луганская в ​​пределах участка разведения.

Во время обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 10 апреля одного оккупанта были уничтожили, шестеро - ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

Во время обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На обстрел противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются.
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