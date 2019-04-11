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В Киеве оперативники разоблачили шесть борделей, работавших под видом массажного салона, сообщает пресс-служба столичного главка.  

В рамках операции «Мигрант» сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили оперативную информацию о функционировании борделей в столице и Киевской области. По данному факту следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства следователи провели 11 санкционированных обысков, во время которых изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.

«Гражданин Российской Федерации со своей женой организовали секс-бизнес, устроив под видом массажных салонов места разврата. Также с ними совместно работали трое диспетчеров, которые принимали заказы от клиентов», - сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники размещали рекламные объявления на одном из сайтов в сети интернет. За час эротических услуг клиенты платили от 800 до 1000 гривен, из них женщины получали 40%, а организаторы – 60%.

Семейную пару, которая координировала функционирования борделей, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет заключения.
ForUm

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