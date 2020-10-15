В Одессе правоохранители прекратили деятельность сети борделей, которую организовал полицейский, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении оперуполномоченному Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области по факту создания и руководства преступной организацией, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения; создание или содержание мест разврата и сводничества; а также сутенерства или вовлечение лица в занятие проституцией (ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 УК Украины). Еще семи участникам преступной организации по факту создания преступной организации; создание или содержание мест разврата и сводничество; а также сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией (ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 УК Украины).

По данным следствия, преступная организация на территории Одессы и Одесской области обеспечивала деятельность по предоставлению интимных услуг, создание и содержание мест разврата, за что получали систематическую прибыль. В частности, работник полиции, организовав такую ​​деятельность, решил привлечь к ней других лиц, осуществлявших поиск девушек для занятия проституцией, доставляли их к клиентам, обеспечивали охраной, контролировали, а также подбирали помещение для предоставления платных услуг интимного характера.

Правоохранителями в порядке ст. 208 УПК задержан организатор, его помощник и пятеро участников преступной организации. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Разоблачены члены преступной организации Департаментом внутренней безопасности и следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.