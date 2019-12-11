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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве на «крышевании» борделей.

По данным пресс-центра ведомства, заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов.

За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2 тысячи.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры предосторожности.
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