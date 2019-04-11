Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали еще одного «немощного» - российского «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский», который, по данным Интерпола, разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Батыр Бухарский» коронован был в Москве еще «дедом Хасаном». Длительное был доверенным лицом «вора в законе» Вячеслава Иванькова по кличке «Япончик». С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов.

«Рассчитывая на наше гуманное законодательство, этот вор сбежал для дальнейшего проживания в нашу страну. «Купил» себе новый паспорт и стал «добропорядочным» гражданином Украины», - написал он в Facebook.

«Теперь с его «гражданством» и лицами, которые «сделали» его гражданином Украины, надеюсь, мы быстро разберемся», - резюмировал Аброськин.