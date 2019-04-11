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Президент Украины Петр Порошенко поздравил на своей странице в Twitter премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах.

«Поздравляю своего друга Нетаньяху с результатами выборов-2019! Голоса израильтян на парламентских выборах – лучшее подтверждение их поддержки возглавляемого вами правительства! Жду дальнейшего украинско-израильского сотрудничества и высокой динамики политического диалога в будущем», - говорится в Twitter Главы государства.

26 декабря 2018 года Кнессет принял решение о самороспуске и назначении досрочных выборов. Причиной роспуска парламента стали разногласия по поводу правительственного законопроекта о призыве в армию ортодоксальных иудеев. Его внес Нетаньяху, с ноября исполняющий также обязанности министра обороны. По плану, выборы в Кнессет должны были пройти в ноябре 2019 года.

Правые политические силы во главе с Нетаньяху получили большинство голосов на досрочных парламентских выборах в Израиле, прошедших 9 апреля. По итогам подсчета более 95% голосов у правых 65 мест в будущем Кнессете, у левых и центристов – 55. 
 
ForUm

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