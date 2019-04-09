Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявляет, что ни одним документом, который может быть принят на весенней сессии ПАСЕ, прямо не предусмотрен возврат делегации Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи.

Об этом Арьев сказал в эфире телеканала «Прямой» во время включения из Страсбурга (Франция), где проходит сессия ПАСЕ, сообщает УНИАН.

«Я хочу четко подчеркнуть, что любой документ, который принимается на этой сессии, не предусматривает прямого возврата российской делегации никоим образом», - подчеркнул Арьев.

При этом он отметил, что Российскую Федерацию призывают выполнить ее обязательства перед Советом Европы, в частности, уплатить долги по членским взносам.

Арьев добавил, что в июне исполнится два года, как Россия шантажирует Ассамблею финансовым вопросом. «В июне этого года как раз будет срок, когда наступает момент, когда Совет Европы должен рассмотреть вопрос возможногоисключения России из Совета Европы, и поэтому ее призывают выполнить обязательства», - сказал он.

В свою очередь, как отметил Арьев, российская сторона требует от ПАСЕ изменить правила и процедуры и, в частности, исключить возможности введения санкций против национальных делегаций. «Ни одно подобное предложение сейчас не проходит», - заявил он.

Также Арьев сказал, что предложенные представителями украинской делегации в ПАСЕ Еленой Сотник и Марией Ионовой поправки в доклад «Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы для будущего», подготовленный пророссийским депутатом из Нидерландов Тини Коксом, фактически нивелируют начальную идею, которая была предусмотрена проектом доклада для того, чтобы сделать определенный сигнал в поддержку требований России.

«Пока же ситуация такая, что, во-первых, делегаты-парламентарии не хотят отказываться от своих полномочий, как того требует Россия, как это хочет сделать Комитет министров СЕ, и второе, главное: те поправки, которые внесены, они сделают все, чтобы Россия не получила того, что она хочет и того, что она требует», - сообщил он.

Напомним, 8 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.