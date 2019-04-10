В Украине мало эффективных инструментов наказания лиц, занимающихся выжиганием сухой травы. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак во время заседания правительства, где рассматривалась пожарная ситуация в Украине в весенний период.

«Мы говорим о последствиях, предотвращении и наказании за совершение пожаров. На самом деле эффективных инструментов наказания слишком мало. Сейчас в парламенте находится наш законопроект №8026, который предусматривает существенное повышение штрафов за подобные нарушения. Их нужно усиливать, поскольку речь идет об угрозах для всего живого: как для растений, животных, так и человека», - сказал он.

Семерак отметил, что законопроект был вынесен на рассмотрение парламента накануне рассмотрения языкового законопроекта, однако тогда депутаты не успели его рассмотреть, но надеется, что Верховная Рада таки вернется к нему.

«В последнюю неделю перед началом рассмотрения языкового закона стоял наш правительственный законопроект №8026 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. К сожалению, тогда не дошли до голосования», - рассказал министр экологии.

Справка: в начале 2018 на рассмотрение парламента передан разработанный Минприроды законопроект № 8026 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно внедрения европейского опыта об осуществлении государственного природоохранного контроля). Он предусматривает усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере окружающей среды. В частности, речь идет о существенном усилении ответственности за нарушение природоохранного законодательства в сфере водных и земельных ресурсов, а также нарушение норм по атмосферному воздуху.

Кроме того, законопроектом предусмотрено расширение полномочий общественных инспекторов по охране окружающей среды. В случае принятия законопроекта они получат право составлять протоколы об административных нарушениях за жестокое обращение с животными, нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, уничтожение или повреждение зеленых насаждений, а также объектов озеленения населенных пунктов.