Вечером 4 сентября в Романовском районе Житомирской области при сжигании сухой травы на приусадебном участке от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб 69-летний мужчина, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 18:30 в Романовское отделение полиции поступило сообщение от жительницы с. Ольхи о взрыве на соседском приусадебном участке, в результате которого погиб хозяин.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнической службы ГУНП.

Предварительно установлено, что 69-летний мужчина сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия.