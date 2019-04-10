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Активисты установили в Петербурге «надгробие Владимиру Путину» с надписью «Политический труп в Российской Федерации».

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Twitter Агит Россия.

 


 

 

Первое сообщение об этом появилось 9 апреля в анонимном телеграм-канале ПЬЯTNIЦА, который ведут активисты «Бессрочного протеста». Где конкретно появилось «надгробие», не уточняется.

3 апреля картонное «надгробие Владимиру Путину» установили в Петербурге возле Исаакиевского собора. За эту акцию двое активистов движения «Агит Россия» получили по девять суток ареста.

В марте за установку подобного «надгробия Путину» в Набережных Челнах арестовали двоих активистов «Бессрочного протеста». Соцсеть «ВКонтакте» удаляла фотографии этого «надгробия» из нескольких пабликов, посчитав, что снимки «вводят в заблуждение». Позднее соцсеть признала фотографии подлинными и пообещала восстановить их.
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