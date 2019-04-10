Вчера, 9 апреля, в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря Москвы прошло отпевание известного режиссера Георгия Данелии. Ранее состоялась гражданская панихида в Центральном доме кинематографиста, где с Данелией простились родные, близкие, коллеги все неравнодушные к его жизни и творчеству.

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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной известного кинорежиссера, сообщает сайт журнала «Фома».

«С печалью воспринял известие о кончине Георгия Николаевича Данелии. Выражаю родным, близким и коллегам почившего свои искренние соболезнования», – отметил Патриарх Кирилл в своем соболезновании.

«Выдающийся кинорежиссер, талантливый сценарист и разносторонне одаренный человек – таким он останется в благодарной памяти соотечественников», – сказал Патриарх, добавив, что фильмы Георгия Данелии «неизменно становились заметным культурным событием в жизни страны и прочно вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа».

«Яркие художественные образы, добрый юмор и мастерское умение передать тонкие нюансы межчеловеческих отношений являются отличительными особенностями творчества Георгия Николаевича», – подчеркнул Патриарх Кирилл.

Известный кинорежиссер, Народный артист СССР Георгий Данелия умер в Москве 4 апреля на 89-м году жизни. 9 апреля он был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.