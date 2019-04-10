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Сегодня, 10 апреля, в Днипре на проспекте Александра Поля грузовик «КрАЗ» на полном ходу снес больше десяти автомобилей.

Предварительно, у грузовика отказали тормоза, — сообщает Информатор.

На полном ходу большегруз сносил все, что было у него перед капотом — в общей сложности разбиты 15 автомобилей. По состоянию на 9:15, известно об одном пострадавшем — это женщина, которая ехала на пассажирском сидении Skoda, которую от удара раскрутило и выбросило в другой автомобиль.

На месте работала бригада ГосЧС — спасатели смыли с асфальта бензин и масло.

В то же время, по данным отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, водитель автомобиля «КрАЗ» с прицепом не справился с управлением, в результате чего грузовик столкнулся с 12 автомобилями. Среди них - 1 автобус и 1 микроавтобус.
ForUm

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