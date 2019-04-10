Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания первому вице-премьеру - министру экономического развития Степану Кубиву, министру образования и науки Лилии Гриневич и двум председателям райгосадминистраций о нарушении их подчиненными антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что на заседании 5 апреля принято решение о направлении в суд 6-х протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по урегулированию конфликта интересов, и внесло 7 предписаний о нарушении требований законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Так, внесено предписание первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву в отношении директора департамента привлечения инвестиций Минэкономразвития Андрея Демчука, который не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление в течение 30 дней после назначения на соответствующую должность, чем нарушил требования части первой статьи 36 закона.

Кроме того, внесено 2 предписания министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Национального университета «Львовская политехника» Юрия Бобало, который не принял меры по недопущению возникновения и урегулирования конфликта интересов у директора УНИ Национального университета «Львовская политехника» Владимира Ортинского, чем нарушил требования пункта 1 части первой и части четвертой статьи 28 закона, а также в отношении ректора Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского Михаила Загирняка, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов в связи с пребыванием в его прямом подчинении близких лиц, чем нарушил требования части первой статьи 28 закона.

В то же время должностными лицами Министерства образования и науки не приняты в установленном законом порядке меры урегулирования потенциального конфликта интересов в деятельности ректора Загирняка, чем нарушены требования частей третьей и четвертой статьи 28 закона.

Также внесено предписание председателю Полесской РГА Александру Жданову в отношении главного врача Полесской центральной районной больницы Олега Савенко, который не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и совершил действия и принял решение в условиях этого конфликта, чем нарушил требования части первой статьи 28 Закона.

Также внесено предписание председателю Макаровской РГА Татьяне Семеновой относительно ее заместителя Ивана Розная, который не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней с момента назначения на должность, чем нарушил требования части первой статьи 36 закона.