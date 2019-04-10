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Вчера, 9 апреля, в Кропивницком в многоэтажке в электрощитовой взорвалось неизвестное взрывное устройство, сообщает отдел коммуникации полиции Кировоградской области.

Около 21:00 в Кропивницкий отдел полиции поступило сообщение, что по улице Вокзальной жители многоэтажки услышали звук, похожий на взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. При осмотре было обнаружено повреждение электрощитовой, а также фрагменты, внешне похожие на корпус от взрывного устройства.

Изъятое направлено в Кировоградский НИЭКЦ МВД Украины.

Никто из местных жителей не пострадал.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
ForUm

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