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Мэй: Brexit может не состояться 47

Лидеры Евросоюза проведут экстренный саммит в Брюсселе по вопросу предоставления Великобритании еще одной отсрочки для выхода из блока, сообщает Укринформ.

«Лидеры ЕС должны встретиться на экстренном саммите в Брюсселе, чтобы решить, предлагать Великобритании еще одну отсрочку для Brexit», - говорится в сообщении.

На саммите, который начнется около 18:00 по местному времени, премьер-министр Британии Тереза Мэй предложит отложить дату выхода страны из ЕС до 30 июня с возможностью уйти раньше, если соглашение премьера о Brexit будет ратифицировано парламентом.

Но ожидается, что ЕС предложит более длительную отсрочку (сроком до года) после того, как президент Европейского совета Дональд Туск призвал других 27 лидеров поддержать «гибкий» вариант переноса Brexit на более длительный срок, а также на определенных условиях.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня.

Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая. Согласно договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля.

9 апреля Палата общин Великобритании (нижняя палата парламента) поддержала обращение Мэй к Европейскому Союзу об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня.
ForUm

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