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Палата общин Великобритании (нижняя палата парламента) поддержала обращение премьер-министра Терезы Мэй к Европейскому Союзу об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Консервативная партия, представляющая большинство, проголосовала вместе с оппозиционной Лейбористской партией для одобрения предложения Мэй.

«За» соответствующее решение проголосовали 420 членов Палаты общин, «против» этого голоса отдали 110 парламентариев.

Ранее Палата общин британского парламента утвердила закон, который обязывает британскую власть попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила в ЕС запрос о продлении отсрочки Brexit до 30 июня.

Согласно предложению Мэй, если британские парламентарии вовремя согласуют соглашение о Brexit, Британия может выйти из ЕС до выборов в Европарламент 23 мая. Согласно договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС 12 апреля.
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