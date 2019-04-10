Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» на Донбассе возобновил работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«В связи со стабилизацией ситуации в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово» по решению командующего объединенных сил сегодня с 07:00 восстановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Как ранее сообщал ForUm, 5 апреля около 14:00 украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате обстрела КПВВ «Марьинка» из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. После этого пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ решением штаба ООС был временно приостановлен.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ «Марьинка» с 10 апреля.