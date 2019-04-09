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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ «Марьинка» с 10 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Заслушав доклад заместителя Командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Государственной пограничной службы Украины, доклад начальника отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по результатам разминирования, Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об отмене режима «Красный» и открытии КПВВ «Марьинка» 10 апреля с 07.00», - говорится в сообщении.

Наев подчеркнул, что в случае провокаций, создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию столкновения на каких бы то ни было КПВВ, реагирования Объединенных сил будет быстрым и адекватным.

Как ранее сообщал ForUm, 5 апреля около 14:00 украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате обстрела КПВВ «Марьинка» из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. После этого пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ решением штаба ООС был временно приостановлен.
ForUm

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