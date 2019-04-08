Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд прикрывает защитой прав человека попытку выполнить прихоти руководства России. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Ягланда о необходимости возвращения РФ в организацию.
«Верните Россию с холода» - призывает генсек Совета Европы Ягланд со страниц @FT. С сожалением вынужден констатировать, что глава межправительственной правозащитной организации Европы прикрывает защитой прав человека попытку выполнить прихоти руководства России», - написал дипломат в Twitter.
Напомним, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что России следует вернуть право голоса в организации, чтобы не создавать новые линии раздела в Европе.
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