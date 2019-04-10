Армия Украины служит украинскому народу и не собирается становиться на колени перед агрессорами и врагами. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Восток» ВСУ.

«В последнее время много сомнительных заявлений, угроз политиков и различных невежд в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины. Используются российские пропагандистские штампы, направленные на запугивание, раздор и раскол в армейской среде», – отметил он.

Муженко подчеркнул, что пропагандистами системно и цинично унижается роль армии в сохранении Украины как государства и это представляет наибольшую угрозу национальной безопасности.

«Я всегда буду стоять на защите армии как основного фактора стабильности государства, буду призывать политиков и общество в целом уважать достоинство каждого военного - от солдата до генерала. Мы служим украинскому народу и не собираемся становиться на колени перед агрессорами и врагами Украины - это основа боевого духа Вооруженных сил», – подытожил он.