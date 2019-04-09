Представители Национального корпуса и Национальных дружин в ходе акции против хищений в оборонной сфере провели митинг под зданиями Генпрокуратуры и МВД, сообщает Укринформ.
Под ГПУ активисты произносили свои требования, в частности, относительно информирования общества о ходе дел по хищениям в оборонной сфере. Они скандировали «Мародеров за решетку», «Слава Украине», и тому подобное. Возле самого здания ГПУ находились около сотни правоохранителей, а также полиция диалога.
Акция под ГПУ длилась 10-15 минут и прошла спокойно.
Впоследствии активисты пошли под здание МВД. Возле здания МВД находилось более полусотни правоохранителей.
Активисты под МВД требовали «максимального содействия всем следственным органам в деле Свинарчуков».
После этого представители Национального корпуса и Национальных дружин, активисты, которые проводили акцию под МВД, ГПУ и СБУ, собирались в одну колонну на Майдане Незалежности.
Потом они пойдут под Администрацию Президента. Сейчас активистов более двух сотен, их сопровождают полицейские, в частности, полиция диалога. Обстановка спокойная.
Также активисты под МВД выставили чемоданы с надписями «Кононенко - чемодан-вокзал-Ростов», «Гройсман чемодан-вокзал-тюрьма», «Зубко - чемодан-вокзал-тюрьма», «Березенко - чемодан-вокзал-тюрьма» и другие с подобными надписями и фамилиями, в частности, Фукса и прочее.
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