Представители Национального корпуса и Национальных дружин в ходе акции против хищений в оборонной сфере провели митинг под зданиями Генпрокуратуры и МВД, сообщает Укринформ.

Под ГПУ активисты произносили свои требования, в частности, относительно информирования общества о ходе дел по хищениям в оборонной сфере. Они скандировали «Мародеров за решетку», «Слава Украине», и тому подобное. Возле самого здания ГПУ находились около сотни правоохранителей, а также полиция диалога.

Акция под ГПУ длилась 10-15 минут и прошла спокойно.

Впоследствии активисты пошли под здание МВД. Возле здания МВД находилось более полусотни правоохранителей.

Активисты под МВД требовали «максимального содействия всем следственным органам в деле Свинарчуков».

После этого представители Национального корпуса и Национальных дружин, активисты, которые проводили акцию под МВД, ГПУ и СБУ, собирались в одну колонну на Майдане Незалежности.

Потом они пойдут под Администрацию Президента. Сейчас активистов более двух сотен, их сопровождают полицейские, в частности, полиция диалога. Обстановка спокойная.

Также активисты под МВД выставили чемоданы с надписями «Кононенко - чемодан-вокзал-Ростов», «Гройсман чемодан-вокзал-тюрьма», «Зубко - чемодан-вокзал-тюрьма», «Березенко - чемодан-вокзал-тюрьма» и другие с подобными надписями и фамилиями, в частности, Фукса и прочее.