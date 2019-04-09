В селе Сусваль на Волыни прихожане Украинской Православной Церкви не пустили в храм представителей специальной районной комиссии, намеревавшихся описать имущество.

Фото: Буг

Инцидент в селе Сусваль произошел 9 апреля около 10 утра, сообщает портал volynpost.com.

Ранее под руководством местной власти часть прихожан решила перейти новую церковную структуру Украины - ПЦУ.

«Приехали работники культуры из района, хотели осуществить фотофиксацию архитектурного памятника местного значения — церкви в селе Сусваль. Вчера проинформировали священника. А я лично поставил в известность полицию. Мы пришли, а они собрали сторонников и не пустили нас в церковь», — приводит слова местного чиновника издание.

Как отмечают местные власти, с двух противоборствующих сторон собралось около 80 человек. Поэтому, по их словам, войти в храм комиссии не удалось, о чем был составлен соответствующий акт.

Церковный конфликт в селе Сусваль не утихает уже не первый месяц, поскольку прихожане канонической УПЦ не хотят отдавать свою церковь.