Сотрудники Обуховского отдела полиции совместно с представителями военизированной охраны Юго-Западной железной дороги задержали группу несовершеннолетних ребят, которые обоснованно подозреваются в совершении ряда преступлений и повреждении имущества, принадлежащего АО «Укрзализныця», сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Так, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окна в пассажирском поезде на станции Триполье. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции. Сотрудники военизированной охраны железной дороги на месте преступления успели задержать несовершеннолетнюю девушку, которая рассказала о «компании» товарищей.

Во время отработки прилегающей территории сотрудники полиции задержали группу правонарушителей, трех ребят 12, 16, 17 лет и двух девушек 15-летнего возраста.

Установлено, что окна в поезде Киев-Мироновка разбили двое старших ребят, жители села Триполье.

Сейчас сотрудники полиции доказали их причастность к совершению 18 фактов правонарушений на железной дороге.

Для забавы хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути, или оставляли там другие стороне предметы. Разбивали камнями маневровые светофоры, что в свою очередь могло повлечь тяжкие последствия, поскольку это оборудование отвечает за безопасность движения поездов. Бросали камни в окна пассажирских поездов, чем подвергали опасности присутствующих там людей.

Следственные действия продолжаются. Полицейские продолжают устанавливать причастность несовершеннолетних к совершению других аналогичных преступлений.

По факту хулиганских действий двух несовершеннолетних ребят открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.