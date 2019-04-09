За прошлый год объемы денежных переводов в Украину составили 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в данных Всемирного банка, сообщает Экономическая правда.

Так, Украина стала лидером по входящих денежных переводах в регионе, обогнав Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Россию.

«Этот всплеск в Украине отражает пересмотренную методологию оценки входящих денежных переводов, также как и рост спроса в соседних странах на рабочих-мигрантов», — говорится в сообщении.

В целом в страны Европы и Центральной Азии в 2018 году поступило 59 млрд долларов. Из этих средств почти четверть переводов поступили именно в Украину.

Лидером среди получателей денежных переводов во всем мире в прошлом году стала Индия — в эту страну поступило 79 млрд долл. Далее следуют: Китай (67 млрд долл), Мексика (36 млрд долл), Филиппины (34 млрд долл) и Египет (29 млрд долл).

Напомним, из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост, констатировали в НБУ.