Неадекватный потребитель совершил нападение на сотрудницу Правобережного центра обслуживания потребителей ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ее коллегу с ООО «Запорожьеэлектроснабжение» непосредственно на их рабочем месте.

Как сообщает пресс-служба компании, инцидент произошел в пятницу, 5 апреля. Во второй половине дня в помещение Правобережного центра обслуживания потребителей ворвался один из абонентов энергокомпании, который явно находился в неадекватном эмоциональном состоянии.

«Мужчина громко кричал и нецензурно выражался. Сначала он набросился на сотрудницу ООО «Запорожьеэлектроснабжение», ударил ее в лицо и разбил женщине очки, потом нанес удар в живот сотруднице ОАО «Запорожьеоблэнерго». При этом обе женщины во время нападения проводили прием потребителей. После этого нападавший скрылся», - говорится в сообщени.

Как удалось выяснить, правонарушитель был недоволен выставленной ему к уплате за предыдущий месяц сумме в счете за электроэнергию.

На место происшествия вызвали полицию. Личность нападавшего установлена. За причинение сотрудницам энергокомпаний телесных повреждений ему грозит уголовная ответственность.