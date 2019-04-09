также в разделеПроисшествия
Барна подрался с представителем Зе-команды 43
На Донетчине подорвалась группа саперов: один погиб, двое ранены 115
Фанаты «Карпат» разгромили три вагона поезда «Львов-Запорожье» 37
На Донбассе погиб военный, трое – ранены 16
В Запорожье женщина-водитель насмерть сбила ребенка 29
Полиция: СМИ «приукрасили» конфликт между школьниками, изнасилования не было 34
В Черновцах за замечание подстрелили мужчину 20
На Донбассе, убирая на кладбище, подорвалась женщина 41
В Харькове ночью взорвали банкомат 19
В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен и волонтер 67
Боевики обстреляли поселок в Луганской области 136
На Донбассе погибли двое украинских военных 137
Под Одессой автомобиль снес электроопору 41
В Луганской области от взрыва погиб мужчина 28
Российские корабли провели стрельбы в Черном море 177
На Донбассе сегодня зафиксировали пять обстрелов 31
СБУ задержала пророссийского интернет-агитатора 56
В Киевской области подросток насмерть сбил двоих девушек 100

Неадекватный потребитель совершил нападение на сотрудницу Правобережного центра обслуживания потребителей ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ее коллегу с ООО «Запорожьеэлектроснабжение» непосредственно на их рабочем месте.

Как  сообщает пресс-служба компании, инцидент произошел в пятницу, 5 апреля. Во второй половине дня в помещение Правобережного центра обслуживания потребителей ворвался один из абонентов энергокомпании, который явно находился в неадекватном эмоциональном состоянии.

«Мужчина громко кричал и нецензурно выражался. Сначала он набросился на сотрудницу ООО «Запорожьеэлектроснабжение», ударил ее в лицо и разбил женщине очки, потом нанес удар в живот сотруднице ОАО «Запорожьеоблэнерго». При этом обе женщины во время нападения проводили прием потребителей. После этого нападавший скрылся», - говорится в сообщени.

Как удалось выяснить, правонарушитель был недоволен выставленной ему к уплате за предыдущий месяц сумме в счете за электроэнергию.  

На место происшествия вызвали полицию. Личность нападавшего установлена. За причинение сотрудницам энергокомпаний телесных повреждений ему грозит уголовная ответственность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
26
Теги