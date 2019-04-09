также в разделеПолитика
В Раде создали объединение «За Зеленского», в составе – один депутат 16
Президент: Высший антикоррупционный суд должен заработать на этой неделе 26
Лукашенко высказался о выборах и дал совет украинцам 75
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности встречи с Путиным 71
Глава Одесской ОГА отказался покидать пост по указу Порошенко 95
ПАСЕ утвердила срочные дебаты по упрощению процедуры снятия санкций с РФ 228
Зубченко: Сторонники Майдана считают Вилкула своим, потому что он голосовал за НАТО и кредиты МВФ 40
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА 26
АП опровергает увольнение Филатова 29
В Украине отреагировали на призыв Ягланда вернуть РФ в СЕ 68
Зеленского и его команду засекли возле израильской резиденции Коломойского 159
Ягланд выступает за возвращение России в Совет Европы 48
Порошенко заявил, что готов пройти тест в WADA 38
В ГПСУ отреагировали на недопуск в Украину члена союза венгров Румынии 83
В МИД Венгрии вызвали посла Украины 84
Глава Херсонской ОГА рассказал, почему подал в отставку 56
Глава Херсонской ОГА написал заявление об уходе 60
Германия выступает за сохранение «нормандского формата» 45

Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что России следует вернуть право голоса в организации, чтобы не создавать новые линии разделения в Европе.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе», - написал он в Twitter.

Как сообщал ForUm, Ягланд выразил мнение, что России следует вернуть право голоса в организации, чтобы не создавать новые линии разделения в Европе. Он считает, что выход РФ из Совета Европы будет потрясением, сравнимым с Brexit.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что генсек СЕ прикрывает защитой прав человека попытку выполнить прихоти руководства России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги