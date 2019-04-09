Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что России следует вернуть право голоса в организации, чтобы не создавать новые линии разделения в Европе.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе», - написал он в Twitter.

Как сообщал ForUm, Ягланд выразил мнение, что России следует вернуть право голоса в организации, чтобы не создавать новые линии разделения в Европе. Он считает, что выход РФ из Совета Европы будет потрясением, сравнимым с Brexit.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что генсек СЕ прикрывает защитой прав человека попытку выполнить прихоти руководства России.