Пассажиры испортили оборудования четвертого, пятого и шестого вагонов в поезде №120 Львов-Запорожье.

Инцидент произошел 6 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Укрзализныци. Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения.

«В поезде № 120 Львов - Запорожье пассажиры разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов - всего 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя», - говорится в сообщении.

Виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров – болельщики ФК «Карпаты», которые сели в поезд на станции Львов.

«Правоохранителей вызывали почти на каждую станцию ​​по ходу следования поезда, но ни один из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и успокоения хулиганов», - заявили в компании.

Укрзализныця еще раз обращается к МВД с просьбой о сопровождении пассажирских поездов работниками полиции или Национальной гвардии для обеспечения соблюдения общественного порядка.