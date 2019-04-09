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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никогда не утверждал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет наркотическую зависимость. Об этом Глава государства сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщили ForUm’у в его пресс-службе.

«Во-первых, хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что Зеленский наркоман. Не утверждаю и не утверждал, я не имею для этого никаких оснований», - сказал Порошенко.

«Я подчеркиваю право граждан Украины иметь 100% гарантии, что будущий президент и будущий Верховный Главнокомандующий не является зависимым от наркотиков», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что четко знает, какие функции, решения приходится принимать президенту. В том числе и по применению Вооруженных сил, о предоставлении разрешений на пуски ракет, о подписании международных обязательств от имени Украины. «Представьте себе, что такие документы будут подписываться в состоянии наркотического дурмана», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что с удивлением услышал предложение Зеленского пройти исследование и сдать тесты на алкогольную и наркотическую зависимость. «Я был несколько удивлен, потому что это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет», - добавил он.

Напомним, в штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.

 
ForUm

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