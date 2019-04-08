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Сегодня, 8 апреля, в Шевченковском районе Запорожья женщина-водитель внедорожника BMW насмерть сбила семилетнего мальчика, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В 12:12 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции поступило сообщение о том, что произошло смертельное ДТП.

Установлено, что у дома по улице Игоря Сикорского женщина-водитель автомобиля «БМВ» совершила наезд на малолетнего, который переходил дорогу в неустановленном месте. После этого транспортное средство выехало на обочину и врезалось в ограждение. От полученных телесных повреждений мальчик 2011 рождения погиб на месте.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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