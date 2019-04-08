37 тысяч крестиков раздали за год людям сёстры милосердия Марфо-Мариинской обители Украинской Православной Церкви, созданной пять лет назад в Одессе.

Фото: Фома в Украине

Как сообщает «Фома в Украине», 6 апреля отметило свой первый день рождения представительство сестричества в Киеве, и вечером, во время праздничного всенощного бдения в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил сестёр продолжать нести людям благую весть о Христе и Церкви.

Предстоятель вручил сёстрам Библии, они подарили ему букет цветов и Тихвинскую икону Божией Матери.



Всего сестёр 25 (13 в Киеве и 12 в Одессе), их задача - миссионерство. Сёстры посещают больницы и школы, где рассказывают людям о Церкви, в том числе объясняют, что такое Причастие и зачем оно нужно. Также - раздают крестики и иконки людям на улице, благодаря чему многие вспоминают о своей душе.



По словам духовника сестричества протоиерея Иоанна Гориа, главным качеством, которым должна обладать девушка или женщина для участия в деятельности сестричества, является любовь к Богу.

«Мы всегда обращаемся к Господу, Божией Матери, святым угодникам, ангелу-хранителю с просьбой о помощи, устройстве нашей жизни, но сами в ответ ничего не отдаём! В семье ребёнок для того, чтобы что-нибудь получить (велосипед или другой подарок), как правило, выслуживается перед родителями. А мы с вами, получается, бежим к Господу и: "Дай, Боже! Дай-дай..." А когда же будет "Тебе, Господи"? Это самая большая задача всех православных людей, да и всякого человека, - быть благодарным Господу Богу, и не только словами, но и своими делами».



Каждая сестра в Одессе выходит на своё послушание 2-3 раза в неделю. Киевские - по воскресеньям, после молитвы за Литургией и посещения Лаврских пещер.



«Все сёстры - мирские люди, у них есть семьи. Но они находят время на то, чтобы выходить на послушания, - рассказала старшая сестра обители матушка Светлана Гориа. - Особенно важно миссионерство в больницах, ведь в болезни человек более открыт и больше тянется к Богу. И сестрички ходят, стараются раскрыть души людей, и это у них, с Божьей помощью, получается».