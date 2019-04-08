Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение о возможных итогах президентских выборов в Украине, передает БЕЛТА.

Во время «Большого разговора с Президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что на выборах победит ныне действующий глава государства Петр Порошенко. После первого тура выборов многие, в том числе журналисты, интересуются: придерживается ли до сих пор Лукашенко своей точки зрения.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов. «Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. - Прим. БЕЛТА), конституцию поменял, еще что-то – начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его», - подчеркнул Президент.

Сейчас в Украине распространено мнение, что голосовать фактически не за кого, а за Зеленского многие граждане отдают свои голоса в качестве протеста.

Лукашенко поделился своим мнением, что делать людям в такой ситуации. «Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», - считает он.

