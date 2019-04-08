В Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви стартовал социально-благотворительный проект «Христос Воскрес, радуйтесь все!».

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте епархии, в ходе проекта православная молодежь планирует собственноручно выпечь до 10 тысяч куличей для нуждающихся, сирот и тяжелобольных.

«Давайте вместе подарим пасхальную радость тем, кому это необходимо. Все, кто имеет желание присоединиться, может перечислить средства на приобретение необходимых продуктов для выпечки. Также мы с радостью примем сами продукты: муку, молоко, яйца, сахар, различные присыпки и глазури, а также маргарин, масло, дрожжи», - сообщают организаторы, призывая всех неравнодушных присоединяться к благотворительной акции.