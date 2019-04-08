Контрбатарейный радар 1Л220УК, который был разработан КП «НПК «Искра», входящим в состав ГК «Укроборонпром», успешно завершил полевой этап государственных испытаний, сообщает пресс-служба госконцерна.

Испытания, которые проходили на одном из полигонов Вооруженных сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает по ним контрбатарейная радары, которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар «видит» снаряды, а мощная цифровая система «строит» траектории их полетов.

Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Мощность цифровой фазированной активной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контбатарейний радар в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.

Использование контрбатарейных радаров является важным элементом ведения современной войны, который позволяет в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию.

Теперь же запорожское КП «НПК «Искра», после успешного завершения госиспытаний, готово к серийному производству 1Л220УК для обеспечения Вооруженных сил Украины.