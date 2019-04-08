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В селе Верхнеторецкое Ясиноватского района в результате взрыва пострадала женщина, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище.  

Сотрудники Авдеевского отделения полиции выяснили, что потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв.

Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас пострадавшая уже находится дома.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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