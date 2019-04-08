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В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги, сообщает пресс-служба облполиции.

Происшествие случилось около 3:35 в Основянском районе города. В полицию поступило сообщение о том, что на улице Валдайской неустановленные лица путем подрыва повредили банкомат и завладели деньгами.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции и работники взрывотехнического управления областного ГУНП. В ходе осмотра эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, соединенного с взрывателем. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Все обстоятельства устанавливаются.
ForUm

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