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В кафе в центре Киева напали на известного документалиста, режиссера проекта «Вавилон’13» Юрия Грузинова.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Я люблю Рашку!», - с такими словами мне разбили лицо на Печерске – ждите следователей, ну и тому подобное, кстати, огромный привет - полицейскому с номером 24963», - написал Грузинов.

По его словам, инцидент произошел в кальянной «Брайтон Бич» в Печерском районе.

В комментарии сайту «Документы» Грузинов сообщил, что конфликт возник из-за российской музыки, пишет Укринформ.

«Сидим в кафе, играет русская музыка. Один трек, второй, третий, я положил рюкзак на стол, за которым мы сидели. Подошла официантка и в приказном тоне сообщила, что я должен убрать со стола рюкзак, потому что это правило заведения. Я попросил показать, где это записано, мне сообщили, что это негласное правило!» - приводит журналистка слова Грузинова.

В ответ режиссер пожаловался на российские песни, звучавшие в кафе. «И здесь чувак как закричит: «Я люблю Рашку!». Я попытался спросить у него, за что конкретно? Пока я ставил вопрос, совсем другой муфлон, со стороны врезал мне наотмашь и свалил!» - отмечается в сообщении.

По словам режиссера, после избиения он обратился в больницу и ему наложили швы.

Грузинов – один из режиссеров-документалистов, которые снимали хронику событий Революции Достоинства, проводил съемки войны на востоке Украины, является соавтором фильма «Первая сотня».

За цикл историко-документальных фильмов о Майдане получил Шевченковскую премию.
ForUm

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