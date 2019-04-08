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Похищение человека в Киеве оказалось социальным экспериментом, сообщает пресс-служба столичного главка.

В субботу, около 18:30, в дежурную часть полиции начали поступать звонки о похищении мужчины. Свидетели сообщили: на Кольцевой дороге напротив рынка на остановку общественного транспорта подъехал черный автомобиль «БМВ», из которого вышли двое неизвестных, надели на голову мужчине пакет, посадили его в машину и поехали по Окружной дороге.

На розыск транспортного средства ориентировали все наряды полиции. На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального управления полиции. Во время плана «Перехват» автомобиль и участников происшествия обнаружили на парковке торгового центра на улице Берковецкая.

Установлено, что похищение человека оказалось социальным экспериментом: таким образом «похитители» проверяли реакцию граждан на событие. При этом все снимали на видео.

Участники предоставили объяснения правоохранителям, а «потерпевший» обратился с встречным заявлением об отсутствии каких-либо претензий к своим товарищам.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. После проведения проверки полицейские предоставят правовую квалификацию события.
ForUm

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