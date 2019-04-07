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В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 7 апреля боевики совершили 8 обстрелов в результате чего ранено одного украинского военного. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи села Гнутовое боевики осуществили обстрелы с использованием гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Широкиное. Вблизи поселка Новотроицкое боевики осуществили обстрел с применением крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи города Попасная боевики обстреляли позиции ООС из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Новозвановки боевики использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

«Во время обстрелов один военнослужащий Ообъединенных сил получил ранения», - сообщили в штабе ООС.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных.
ForUm

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