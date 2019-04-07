На Донбассе за прошедшие сутки, 6 апреля, в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое военнослужащих операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Боевиками было потрачено 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

«Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - добавили в пресс-центре.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции наших войск десять раз вблизи населенных пунктов Павлополь, Авдеевка, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка, Чермалык, Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции наших войск четыре раза около н.п. Зайцево, Золотое-4 и Хутор Вольный.

«В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 6 апреля трех оккупантов было уничтожено, один ранен», - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 7 апреля, враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бойцов ООС возле Широкино. Потерь нет.

«Подразделение, потерпевшее огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются», - резюмировали в пресс-центре.

Напомним, вчера на Донбассе украинские военные задержали диверсанта.