Раненого на КПВВ Марьинка пограничника вертолетом доставили в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы в Киеве. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщает Государственная пограничная служба.

Офицер-пограничник, находясь старшим смены пограничных нарядов на КПВВ Марьинка, в результате снайперского обстрела получил ранение в ногу.

«Военнослужащий сразу был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, впоследствии он был перемещен в военный госпиталь ВСУ. Вчера, во взаимодействии с ВСУ, офицер вертолетом ВСУ доставлен в г. Харьков, а оттуда уже пограничным вертолетом эвакуирован в г. Киев», - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что сейчас состояние здоровья пограничника «соответствует тяжести проведенного оперативного медицинского вмешательства». Угрозы жизни нет.